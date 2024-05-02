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Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Hamas, Kolombiya’nın İsrail’le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun

Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

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