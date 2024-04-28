Üniversite öğrencileri Gazze için ayaklandı! ABD'nin ardından şimdi de Avustralya'da yoğun destek
Amerika Birleşik Devletleri'nde terör devleti İsrail aleyhtarı öğrenci protestoları büyüyerek dünyanın farklı noktalarındaki üniversitelere yayılıyor. Gazze’ye destek protestolarına Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'ndeki öğrenciler de katıldı.
ABD'deki birçok üniversitede devam eden Gazze'ye destek protestoları dünyanın farklı noktalarındaki üniversitelere yayılıyor.
Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, üniversite içerisine kamp kurarak, Gazze'ye destek protestosu düzenledi.
Sydney Üniversitesi'ndeki protestolar, ABD'dekilerin aksine polis müdahalesi olmadan barışçıl bir şekilde devam ederken, üniversite yönetimi protestonun sınırları aşması halinde polisin müdahale edebileceği uyarısında bulundu.
FİLİSTİN DESTEK GÖSTERİLERİ KANADA'YA DA SIÇRAMIŞTI
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta başlayan Filistin yanlısı gösteriler, Kanada'ya sıçramıştı.
Kanada üniversitelerindeki ilk Filistin ve Filistinlilere destek gösterisi Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Filistin yanlıları üniversite kampüsüne kamp kurdu. Kanada'da okuyan yüzlerce öğrenci, McGill ve Concordia Üniversitelerinin "siyonist akademik kurumlarla bağlarını kesmelerini" talep etti.
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