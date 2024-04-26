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Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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