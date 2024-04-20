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İsrailli Bakan Katz Heniyye ile görüşen Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı! | Bakanlık'tan sert tepki: "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir"

Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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İsrailli Bakan Katz Heniyye ile görüşen Başkan Erdoğan’ı alçakça hedef aldı! | Bakanlık’tan sert tepki: Utanması gereken İsrailli yetkililerdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etmesi İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ı rahatsız etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Katz, çirkin sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin önceliği Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve bölgemizde kalıcı barışın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasıdır." sözleri ile İsrailli Bakan'a tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.



Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ SÜRECEK
Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil, kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını bildirdi.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

İSRAİLLİ BAKAN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
İstanbul'da gerçekleştirilen bu kritik Gazze zirvesi ise terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı rahatsız etti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından İbranice ve Türkçe paylaşımda bulunan Katz, kin kustu.

Hamas ve İhvan-ı Müslimin'e (Müslüman Kardeşler) "tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma" gibi hezeyanlarla alçakça ithamlarda bulunan eli kanlı Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Utanmalısın" ifadesiyle skandala imza attı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin önceliği Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve bölgemizde kalıcı barışın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail yetkililerinin işlediği suçlarla ilgili gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz." sözleri ile İsraiili Bakan'a tepki gösterdi.

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını birgün verecekler." ifadelerini kullandı.

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