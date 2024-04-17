Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Türklere göre çok geride kaldık İHA üretimini onlar kadar erken göremedik
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye ilişkin itirafta bulunurken kendilerinin çok geride kaldığını ve Türkiye'nin İHA üretiminde çok ilerlediğini ifade etti. Dendias "Çok ileri adım attılar. Biz bunu yeterince erken görmedik." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) üretiminde çok ilerlediğini, kendilerinin geride kaldığını söyledi.
"TÜRKLER KADAR ERKEN GÖREMEDİK"
SKAI TV'ye konuşan Dendias, "Samimi olmak istiyorum, Türkiye insansız hava araçlarında kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri adım attı. Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkesinin bu kayıp zamanı telafi etmesi gerektiğini belirten Dendias, Yunanistan'ın aynı zamanda İsrail'deki demir kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
ORTA DOĞU'DAKİ TANSİYON NEDENİYLE ENFLASYON ARTIYOR
Dendias, Orta Doğu'da yükselen tansiyonun tüm Avrupa ve Yunanistan'da enflasyonu artırdığını kaydetti.
Dendias, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi gerektiğini ve İran ile İsrail arasındaki gerginliğin bölgeye yayılmasını kimsenin istemediğini vurguladı.
Bölgedeki çatışmaların ülke ekonomisine etkilerine değinen Dendias, "Bir savaştan sadece birkaç yüz mil uzaksan, iyi bir şey beklemezsin. Ekonomi üzerinde büyük etkileri var. Kızıldeniz'deki durum nedeniyle deniz ulaşımı ciddi şekilde olumsuz etkilendi. Gemilerin yüzde 60'ı artık Süveyş Kanalı'ndan geçmiyor. Birçok ürün bulunamıyor. Tüm Avrupa'da fiyatlar artıyor, enflasyon yükseliyor." dedi.
TÜRKİYE İLE DİYALOG DEVAM ETMELİ
Yunanistan'ın Ege'de "deniz parkı" ilan etme planına Türkiye'nin verdiği tepkiyi de yorumlayan Dendias, "Bana göre Türkiye'nin bu yaptığı kabul edilir bir şey değildi. Yakında neredeyse, (İyon Denizi'ndeki) Antipaksos'ta balık tutacağım zaman Türk Büyükelçisi'ni arayıp 6 milin ötesinde balık tutup tutamayacağımı soracağım." diye konuştu.
Dendias, deniz parkı planının doğayı korumaya yönelik bir inisiyatif olduğunu savundu.
Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, günlük basit meselelerin çözümünün bile büyük gerginlikleri önlemekte faydalı olacağını belirtti.
TÜRKİYE YUNANİSTAN'I "DENİZ PARKI" KONUSUNDA UYARMIŞTI
Dışişleri Bakanlığından 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedilmişti:
"Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.
Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!
- Bu dağa giden zengin oluyor! Herkes peşinde, altın fışkırıyor: Her gün 7 bin dolarlık...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | 17-21 Nisan 2024
- 10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!
- 3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
- 3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…
- Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...
- Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
- Sert Havlulara Son! Kuş Tüyü Gibi Yumuşak Havluların Sırrı Bu Yöntemde!
- Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Bakın Neymiş! 1300’lerden 2020’lere Harita Böyle Yenilendi
- Emekliye 3'lü ek iyileştirme tablosu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye liste yayımlandı, zam hesabı yapıldı! %10 + 6 aylık enflasyon...
- Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!