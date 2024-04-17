Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Türklere göre çok geride kaldık İHA üretimini onlar kadar erken göremedik

"TÜRKLER KADAR ERKEN GÖREMEDİK"

SKAI TV'ye konuşan Dendias, "Samimi olmak istiyorum, Türkiye insansız hava araçlarında kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri adım attı. Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin bu kayıp zamanı telafi etmesi gerektiğini belirten Dendias, Yunanistan'ın aynı zamanda İsrail'deki demir kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti.