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Yunan Bakan'dan itiraf gibi İHA açıklaması: Türkiye İHA'larda çok ileride, biz gerideyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 16:12
Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de deniz parkı ilanı tartışması sürüyor. Türkiye'nin karşı çıktığı deniz parkı ilanı ile ilgili Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan yeni bir açıklama geldi. "Türkiye'nin bu yaptığı kabul edilir bir şey değil" dedi. Başka açıklamalar da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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