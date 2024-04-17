İran-İsrail gerginliği | Başkan Erdoğan’ın sözleri Batı medyasında ses getirdi: Dengeleyici bir rol oynuyor

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerimden okurlarına aktaran Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da son dönemde tırmanan gerilimin tek sorumlusunun Netanyahu ve hükümeti olduğunu söyledi' dedi.

India Today 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benjamin Netanyahu'nun Ortadoğu'daki son gerilimlerin 'tek sorumlusu' olduğunu söyledi' dedi.

'Erdoğan, İran'ın İsrail'e saldırısından Netanyahu'yu sorumlu tuttu' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Barron's 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısının asıl sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi' dedi.

İran merkezli Press TV haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da artan gerilimin sorumlusunun yalnızca İsrail rejimi olduğunu söyledi' ifadesine yer verdi.

İsrail ordusuna göre, Tahran yönetimi Cumartesi gecesi İsrail'e doğru 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattı. İran ordusu saldırının "Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiğini ve tüm amaçlara ulaşıldığını" duyurdu.

AOL, Erdoğan'ın Ortadoğu'daki gerilimin tek sorumlusu olarak Netanyahu'yu işaret ettiğini aktardı. Haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayıran Polonya merkezli TVP 'Erdoğan, Gazze'deki "zulüm ve soykırım" devam ettiği sürece yeni bölgesel çatışmaların mümkün olduğunu da sözlerine ekledi ve tüm partileri sağduyu ile hareket etmeye çağırdı' dedi.

Middle East Eye 'Erdoğan Ortadoğu'daki gerilimi tırmandırmaktan İsrail'i sorumlu tuttu' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.