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Hamas lideri Heniyye'nin bir torunu daha hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Hamas lideri Heniyye’nin bir torunu daha hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı'nda katil İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 çocuğu ve 2 torunu hayatını kaybetmişti. Heniyye'nin yaralanan bir torunu daha yaşama veda etti.

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