O yasa tasarısı Gürcistan’ı karıştırdı: Parlamentoda yumruklu kavga
Gürcistan parlamentosundaki Hukuk Komitesi'nde "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi Milletvekili Aleko Elisaşvili, konuşma yaptığı sırada yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi’nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze’ye yumrukla saldırdı.
Gürcistan'da geçtiğimiz yıl ülke çapında tepkilere yol açan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulması ortalığı karıştırdı.
Yasa tasarısını sunan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, tasarı hakkında konuşma yaptığı sırada muhalefetteki Vatandaşlar Partisi Milletvekili Aleko Elisaşvili tarafından saldırıya uğradı.
Yasanın Rusya'yla bağlantısı olmadığını savunan Mdinaradze'ye hakaret ederek yaklaşan Elisaşvili sözlü saldırısına yumrukla devam etti. Elisaşvili'nin yumruklu saldırısının ardından iktidar ve muhalefetteki milletvekilleri de birbirine girerken, yumruklar havada uçuştu. Bazı milletvekillerinin hafif yaralandığı olayda, Hukuk Komitesi'ndeki görüşmelere kısa bir ara verildi.
Öte yandan yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları (STK) yerel saatle 19.00'da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
"YABANCI ETKİLERİN ŞEFFAFLIĞI" YASA TASARISI
Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısını Mart 2023'te parlamentoya sunmasının ardından protestolar başlamıştı. Protestocuların "Rus yasası" olarak nitelendirdiği yasa tasarısına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları, her yılın Ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (yaklaşık 300 bin lira) para cezasına çarptırılacak. Yasanın kabul edilmesinin Gürcistan'da basın özgürlüğünün kısıtlayacağı, sivil toplum kuruluşlarının bastıracağı ve ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecine zarar vereceği belirtiliyor. Göstericiler ve muhalefet partileri yasa tasarısının, Rusya'daki "Yabancı Ajanlar Yasası"na benzediğini ifade ediyor. Ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de söz konusu yasaya tepki gösteriyor.
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, ülkedeki şiddetli protestoların ardından 9 Mart 2023'te yasa tasarısının geri çekildiğini açıklamıştı. Söz konusu yasa tasarısı bu yıl 8 Nisan tarihinde yeniden parlamentoya sunuldu.
"KURULUŞLARIN FİNANSMANI ŞEFFAF DEĞİL"
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülkesinde faaliyet gösteren STK'lerin finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını ifade ederek, uluslararası kuruluşların Gürcistan'daki STK ve basın kuruluşlarına sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirtmişti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişivili ise yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını belirterek hükümeti ülkenin AB ile entegrasyonunu "sabote etmekle" suçladı.
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