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Sudan'daki iç savaş yeniden alevlendi!

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Sudan’daki iç savaş yeniden alevlendi!

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını bildirdi.

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