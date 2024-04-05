Fransa’da 115 parlamenterden Macron’a Gazze mektubu: İsrail’e silah satışını durdur!

Bu trajedi karşısında ocak ayında Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de "soykırım" yaşanma riski olduğunu ve İsrail'den bunu önlemesini istediğini belirten parlamenterler, "İsrail ordusu Gazze'de soykırım işlerken, birçok muhalif milletvekili, hükümetinizden İsrail ordusuna teslim edilen Fransız askeri malzemeleri hakkında açıklamalar talep etmişti." ifadesini kullandı.

Parlamenter, farklı hükümet üyelerinin, Fransa'nın İsrail'e sadece savunma sistemiyle ilgili askeri malzeme gönderdiğini bildirdiğine işaret ederek, 2 Fransız basın kuruluşunun, Fransa'nın İsrail'e Ekim 2023'te makineli tüfeklerde kullanılan fişekler gönderdiğini ortaya çıkardığını kaydetti.