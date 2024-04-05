Fransa'da 115 parlamenterden Macron'a Gazze mektubu: İsrail'e silah satışını durdur!
Fransa'da muhalefetten 115 parlamenter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan işgalci İsrail'e yönelik her türlü silah satışını durdurmasını talep etti.
Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot X hesabından, kendisi dahil 115 muhalif parlamenterin Macron'a gönderdiği ortak mektubu paylaştı.
Bu trajedi karşısında ocak ayında Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de "soykırım" yaşanma riski olduğunu ve İsrail'den bunu önlemesini istediğini belirten parlamenterler, "İsrail ordusu Gazze'de soykırım işlerken, birçok muhalif milletvekili, hükümetinizden İsrail ordusuna teslim edilen Fransız askeri malzemeleri hakkında açıklamalar talep etmişti." ifadesini kullandı.
Parlamenter, farklı hükümet üyelerinin, Fransa'nın İsrail'e sadece savunma sistemiyle ilgili askeri malzeme gönderdiğini bildirdiğine işaret ederek, 2 Fransız basın kuruluşunun, Fransa'nın İsrail'e Ekim 2023'te makineli tüfeklerde kullanılan fişekler gönderdiğini ortaya çıkardığını kaydetti.
İşgalci İsrail'in bölgedeki birçok saldırısı sırasında bu tarz fişeklerin kullanıldığının tespit edildiğine işaret eden parlamenterler, "Hükümetin söylediğinin aksine, Fransa'nın İsrail'e sadece savunma malzemesi teslim etmediği açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
"İSRAİL'E HER TÜRLÜ DESTEĞİ DURDURUN"
Parlamenterler, Macron'dan barışa katkıda bulunmak için Fransa'nın aşırı sağcı işgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine her türlü silahı satmayı durdurması çağrısı yaptı.
Kanada, Hollanda gibi başka ülkelerin de benzer kararlar aldığına değinen parlamenterler, Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik, "Fransa'nın, Filistin halkına karşı işlenen soykırıma suç ortağı olması riskini göze alamazsınız." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
- 1999 2005 2008 sigorta girişi olanlara tam 12'den vurdu! 47 48 49 50 yaş üstüne altın tepside emeklilik
- Dünyanın En Güzel Şehirleri Ortaya Çıktı: Seyahat Rotanızı Yenileyin! 3 Türk Şehri de listede
- İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...
- Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...
- İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…
- Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
- Bugün Kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
- Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, Twitter(X)...
- Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak