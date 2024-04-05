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Fransa'da 115 parlamenterden Macron'a Gazze mektubu: İsrail'e silah satışını durdur!

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Fransa’da 115 parlamenterden Macron’a Gazze mektubu: İsrail’e silah satışını durdur!

Fransa'da muhalefetten 115 parlamenter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan işgalci İsrail'e yönelik her türlü silah satışını durdurmasını talep etti.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot X hesabından, kendisi dahil 115 muhalif parlamenterin Macron'a gönderdiği ortak mektubu paylaştı.

TERÖR DEVLETİ 33 BİN MAZLUMU KATLETTİ

Fransız parlamenterler mektupta, gelecek günlerde işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bini geçeceğini bildirdi.

Bu trajedi karşısında ocak ayında Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de "soykırım" yaşanma riski olduğunu ve İsrail'den bunu önlemesini istediğini belirten parlamenterler, "İsrail ordusu Gazze'de soykırım işlerken, birçok muhalif milletvekili, hükümetinizden İsrail ordusuna teslim edilen Fransız askeri malzemeleri hakkında açıklamalar talep etmişti." ifadesini kullandı.

Parlamenter, farklı hükümet üyelerinin, Fransa'nın İsrail'e sadece savunma sistemiyle ilgili askeri malzeme gönderdiğini bildirdiğine işaret ederek, 2 Fransız basın kuruluşunun, Fransa'nın İsrail'e Ekim 2023'te makineli tüfeklerde kullanılan fişekler gönderdiğini ortaya çıkardığını kaydetti.

İşgalci İsrail'in bölgedeki birçok saldırısı sırasında bu tarz fişeklerin kullanıldığının tespit edildiğine işaret eden parlamenterler, "Hükümetin söylediğinin aksine, Fransa'nın İsrail'e sadece savunma malzemesi teslim etmediği açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL'E HER TÜRLÜ DESTEĞİ DURDURUN"

Parlamenterler, Macron'dan barışa katkıda bulunmak için Fransa'nın aşırı sağcı işgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine her türlü silahı satmayı durdurması çağrısı yaptı.

Kanada, Hollanda gibi başka ülkelerin de benzer kararlar aldığına değinen parlamenterler, Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik, "Fransa'nın, Filistin halkına karşı işlenen soykırıma suç ortağı olması riskini göze alamazsınız." ifadesini kullandı.

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