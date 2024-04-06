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On binlerce İsrailli, erken seçim ve Gazze'deki esirlerin bırakılması için gösteri yaptı! İsrailli sürücü aracıyla göstericilerin üzerinden geçti

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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On binlerce İsrailli, erken seçim ve Gazze’deki esirlerin bırakılması için gösteri yaptı! İsrailli sürücü aracıyla göstericilerin üzerinden geçti

Tel Aviv’de binlerce İsrailli, erken seçim ve Gazze'deki esirlerin salıverilmesi talebiyle gösteri yaptı. Aşırı sağcı İsrailli bir araç sürücüsü, arabasıyla Kaplan Caddesi üzerindeki Netanyahu karşıtı göstericilerin üzerinden geçti.

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