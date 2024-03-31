Suriye’de bombalı terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.



SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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