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Suriye'de bombalı terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Suriye’de bombalı terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de işlek caddede araca yerleştirilen bomba patladı.

4 SİVİL ÖLDÜ, 20 SİVİL DE YARALANDI
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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