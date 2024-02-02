ABD iran hedeflerini vurmaya hazırlanıyor! Gerim sayım başladı...

"KESİNLİKLE ONLARI (İRAN'I) SORUMLU TUTACAĞIZ"

Singh, saldırının arkasında İran'ın bulunduğunu bildiklerini tekrarlayarak, İran'ın ABD üslerine saldıran grupları silah ve ekipman ile desteklediğini savundu ve "Kesinlikle onları (İran'ı) sorumlu tutacağız." dedi.

İran'ın söz konusu grupları yönlendirmesi konusundaki bir soruya ise Singh, "Bu saldırıyı İran'daki liderlerin yönetip yönetmediğine dair istihbarat değerlendirmesi açısından paylaşacak daha fazla şeyim yok." şeklinde cevap verdi.

Singh, bölgede çatışmaların arttığını görmek istemediklerini ancak, son saldırının "kesinlikle tırmandırıcı" olduğunu vurgulayarak, "Biz kesinlikle bir savaş aramıyoruz ve açıkçası İran'ın da ABD ile savaşa girmek istediğini görmüyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki ABD güçlerine yönelik 17 Ekim 2023'ten bu yana toplam 165 saldırı gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Singh, bunların 66'sının Irak'ta, 98'inin Suriye'de ve en sonuncusunun da Ürdün'de olduğunu kaydetti.

Singh, bölgedeki Husilerin ve İran destekli grupların "yeteneklerini azaltmada ve belirli saldırıları gerçekleştirmelerini sekteye uğratmada etkili olduklarına inandıklarını" belirterek, "Ama gerçek şu ki dün maalesef başarılı oldular ve üç askerimizi öldürdüler. İşte bu trajedi." ifadesini kullandı.