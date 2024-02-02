ABD iran hedeflerini vurmaya hazırlanıyor! Gerim sayım başladı...
Son dakika... ABD güçleri, Ürdün'ün kuzeydoğusunda askeri üssüne yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD'li bir yetikli yaptığı açıklamada, "İran milislerine saldırı için geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.
Son dakika... ABD güçleri, Ürdün'ün kuzeydoğusunda askeri üssüne yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor.
ABD'li yetkili bir yetikli yaptığı açıklamada, "İran milislerine saldırı için geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günler (29 Ocak 2024) ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısından İran'ı sorumlu tuttuklarını yineledi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardı.
3 ASKER ÖLDÜ YARALI SAYISI 40'I GEÇTİ
Singh, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin isimlerini William Jerome Rivers (46), Kennedy Ladon Sanders (24) ve Breonna Alexsondria Moffett (23) olarak açıklayarak, yaralı sayısının ise 40'ı geçtiğini belirtti.
Yaralı sayısının özellikle "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle artabileceğine işaret eden Singh, saldırıda askerlerin konteyner barınaklarının isabet aldığı bilgisini paylaştı.
"KESİNLİKLE ONLARI (İRAN'I) SORUMLU TUTACAĞIZ"
Singh, saldırının arkasında İran'ın bulunduğunu bildiklerini tekrarlayarak, İran'ın ABD üslerine saldıran grupları silah ve ekipman ile desteklediğini savundu ve "Kesinlikle onları (İran'ı) sorumlu tutacağız." dedi.
İran'ın söz konusu grupları yönlendirmesi konusundaki bir soruya ise Singh, "Bu saldırıyı İran'daki liderlerin yönetip yönetmediğine dair istihbarat değerlendirmesi açısından paylaşacak daha fazla şeyim yok." şeklinde cevap verdi.
Singh, bölgede çatışmaların arttığını görmek istemediklerini ancak, son saldırının "kesinlikle tırmandırıcı" olduğunu vurgulayarak, "Biz kesinlikle bir savaş aramıyoruz ve açıkçası İran'ın da ABD ile savaşa girmek istediğini görmüyoruz." diye konuştu.
Bölgedeki ABD güçlerine yönelik 17 Ekim 2023'ten bu yana toplam 165 saldırı gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Singh, bunların 66'sının Irak'ta, 98'inin Suriye'de ve en sonuncusunun da Ürdün'de olduğunu kaydetti.
Singh, bölgedeki Husilerin ve İran destekli grupların "yeteneklerini azaltmada ve belirli saldırıları gerçekleştirmelerini sekteye uğratmada etkili olduklarına inandıklarını" belirterek, "Ama gerçek şu ki dün maalesef başarılı oldular ve üç askerimizi öldürdüler. İşte bu trajedi." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Blinken, saldırıda hayatını kaybeden askerler için yas tuttuklarını ve bir daha böyle saldırıların olmaması için mümkün olan her tedbiri aldıklarını ifade ederken, Joe Biden yönetimi olarak askeri karşılık seçeneklerini değerlendirdiklerini hatırlattı.
Blinken, ABD'nin ne şekilde karşılık vereceğine ilişkin soruya, "Dün Başkan'ın da belirttiği gibi, biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek." şeklinde yanıt verdi.
İran'la bir savaş peşinde olmadıklarını belirten Blinken, 7 Ekim'den bu yana bölgede gerilimin çok arttığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.
ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI
ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti.
Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.
ABD'nin Haseke'deki üssüne bir saldırı daha düzenlendiği bildirilirken terör devleti İsrail'in ise Şam'a saldırdığı iddia edildi.
ABD, ÜRDÜN-SURİYE SINIRINDAKİ İHA SALDIRISINI ÜSSE DÖNEN DİĞER ABD İHA'SI NEDENİYLE ÖNLEYEMEMİŞ
ABD kuvvetlerinin, 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını, aynı anda üsse dönen başka bir ABD İHA'sı nedeniyle oluşan "kafa karışıklığından" dolayı önleyemediği belirtildi.
Wall Street Journal gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, ABD üssüne yapılan ölümcül İHA saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yetkililer, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne yönelik Irak'tan fırlatılan tek yönlü İHA'nın engellenememesinin, aynı anda üsse dönmekte olan başka bir ABD İHA'sının yol açtığı kafa karışıklığından kaynaklandığı sonucuna vardıklarını belirtti.
Düşman İHA'sının hedefine yaklaşırken aynı zamanda bir ABD İHA'sının üsse dönmesinin "düşman-dost" ayrımını güçleştirdiğine dikkati çeken yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan, ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin, şu ana kadar 3 ABD askerinin ölümüne ve 34'ünün de yaralanmasına yol açan saldırıyı İran'ın yönettiğine dair bir kanıt bulanamadığı bilgisini de paylaştı.
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