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BM İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen patlamayı kınadı

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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BM İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen patlamayı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında meydana gelen patlamayı kınadı.

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