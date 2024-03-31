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Gazze hükümeti acı bilançoyu açıkladı! Katil İsrail Şifa Hastanesi'nde 400 kişiyi şehit etti

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Gazze hükümeti acı bilançoyu açıkladı! Katil İsrail Şifa Hastanesi’nde 400 kişiyi şehit etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ni 13 gündür kuşatma altında tutan İsrail ordusunun, 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve 1050 evi yıktığını açıkladı.

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