Biden için geniş güvenlik önlemi! 20 kum dolu kamyonla korundu
New York'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'la birlikte katılacağı seçim kampanyası için ender görülen güvenlik tedbirlerine başvuruldu. Etkinliğin yapılacağı binanın çevresine 20 kum dolu kamyon konuşlandırıldı. En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödeyecek. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için, şubat ayı itibarıyla Biden 155 milyon dolar nakit yardım toplarken, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump henüz 37 milyon dolara ulaşmış durumda.
Biden'ın Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio Citty Music Hall binasında katılacağı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatılırken, New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından 20 kum dolu kamyon da etkinliğin yapılacağı binanın çevresine konuşlandırıldı.
ABD Başkanı Biden'ın Obama ve Clinton'la birlikte katılacağı etkinlikte ayrıca First Lady Jill Biden, Queen Latifah, Aktör Mindy Kaling, Ben Platt, Lea Michele ve Cynthia Erivo gibi bir çok ünlü ismin de yer alacağı belirtildi.
Demokrat Parti'den bir yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı kampanya etkinliğinde, 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den ikinci defa aday olan Biden için 25 milyon dolar bağış toplanmasının hedeflendiği bildirildi.
BIDEN'LA GÖRÜŞMEK 500 BİN DOLAR
En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödeyecek.
Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için, şubat ayı itibarıyla Biden 155 milyon dolar nakit yardım toplarken, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump henüz 37 milyon dolara ulaşmış durumda.
BIDEN, NEW YORK'A OBAMA İLE BİRLİKTE GELDİ
2024 ABD başkanlık yarışı çerçevesinde, New York'ta ön seçim için oylamaların yapıldığı dönemde New York'ta büyük bir bağış kampanyası düzenleyen ABD Başkanı Biden'ın özel uçağı Air Force One, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi ve Biden'ın merdivenlerden eski Demokrat Başkan Barack Obama ile birlikte indiği görüldü.
Bir diğer eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise Biden'la saatler sonra Radio City Music Hall'deki etkinlikte buluşarak destek vereceği belirtildi.
Biden'ın New York'ta ön seçimler devam ederken yapacağı ziyareti öğrenen bazı sivil toplum örgütleri ise Başkan'ın İsrail politikasını eleştirmek için etkinlik alanında protesto düzenleyeceklerini günler öncesinden ilan etmişti.
Öte yandan New York'taki ünlü gösteri merkezi Radio City Music Hall binası önünde toplanan yüzlerce sivil aktivist, Biden'ın Gazze'deki sivilleri öldüren İsrail'e verdiği destekten dolayı gösteri düzenledi.
25 milyon dolar toplama hedefiyle Demokrat Parti'nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden'la birlikte, ona destek veren eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton da protestocuların hedefi oldu.
İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmeye devam etmesi ve ABD'nin bölgede kalıcı bir ateşkese destek vermemesine tepki gösteren göstericiler, "Soykırımcı Joe", "Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek" şeklinde slogan attı.
Filistin destekçileri, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik alanında, Gazze'de acil ateşkes talep ederken, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ön seçimlerin devam ettiği̇ New York'ta Demokrat seçmene, sandıkta boş oy kullanarak tepki verme çağrısında bulundu.
Biden'ın, Obama ve Clinton'ın yanı sıra bir çok ünlü ismin de katılacağı etkinlikte toplayacağı bağış miktarının 25 milyon doları bulması bekleniyor.
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