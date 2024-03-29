İsrail destekçisi Biden’a soğuk duş! New York’ta protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmeye devam etmesi ve ABD'nin bölgede kalıcı bir ateşkese destek vermemesine tepki gösteren göstericiler, "Soykırımcı Joe", "Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek" şeklinde slogan attı.

Filistin destekçileri, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik alanında, Gazze'de acil ateşkes talep ederken, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ön seçimlerin devam ettiği̇ New York'ta Demokrat seçmene, sandıkta boş oy kullanarak tepki verme çağrısında bulundu.

Biden'ın, Obama ve Clinton'ın yanı sıra bir çok ünlü ismin de katılacağı etkinlikte toplayacağı bağış miktarının 25 milyon doları bulması bekleniyor.