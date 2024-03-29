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Katil İsrail'den Halep Havalimanı'na hava saldırısı iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Katil İsrail’den Halep Havalimanı’na hava saldırısı iddiası

7 Ekim'den bu yana terör devleti İsrail, mazlum Gazze halkına ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail'in, Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

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