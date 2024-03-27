Katil İsrail kana doymuyor! Filistinlilerin çadırını bombaladılar | 12 kişi şehit oldu
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve binlerce sivilin ölmesine neden olan katil İsrail kana doymuyor. Son olarak katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli şehit oldu.
Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.
Dünya Gazze'de insani ara beklerken katil İsrail ordusu yine kana doymuyor.
Son olarak Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesini bombaladı.
İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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