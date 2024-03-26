Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov: Saldırının ardında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olduğunu düşünüyoruz
Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya’da konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olduğunu iddia etti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya'da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısı hakkında Rus gazeteci Pavel Zarubin'e röportaj verdi. Saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığı sorusuna Bortnikov, "Öyle düşünüyoruz. Bu tabiri yerinde genel bilgidir ama bazı gelişmeler de var" dedi.
Saldırının sorumlusu olarak tutuklanan silahlı saldırganların ve gözaltında bulunan kişilerin ifadeleri doğrultusunda da böyle bir sonuca ulaştıklarını belirten Bortnikov, "Tutuklulardan elde ettiğimiz birincil veriler bunu doğruluyor. Bu nedenle Ukrayna tarafının varlığının ve katılımının gerçek olup olmadığını bize göstermesi gereken bilgiler üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yine de şimdilik bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek için dayanağımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Bortnikov saldırının tek başına suçu işleyenler tarafından gerçekleştirilemeyeceğini, saldırganların mutlaka destek aldıklarını da savundu.
Rusya'da 22 Mart'ta konser salonuna düzenlenen saldırıda, 139 kişi hayatını kaybetmiş, 182 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili bugüne kadar 8 kişi tutuklandı.
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