Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov: Saldırının ardında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın olduğunu düşünüyoruz

Saldırının sorumlusu olarak tutuklanan silahlı saldırganların ve gözaltında bulunan kişilerin ifadeleri doğrultusunda da böyle bir sonuca ulaştıklarını belirten Bortnikov, "Tutuklulardan elde ettiğimiz birincil veriler bunu doğruluyor. Bu nedenle Ukrayna tarafının varlığının ve katılımının gerçek olup olmadığını bize göstermesi gereken bilgiler üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yine de şimdilik bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek için dayanağımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.