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Haberler Dünya Haberleri İsrail'de Lapid'den Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerine gösteri yapma özgürlüğü verilmesi çağrısı

İsrail'de Lapid'den Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerine gösteri yapma özgürlüğü verilmesi çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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İsrail’de Lapid’den Gazze’deki İsrailli esirlerin ailelerine gösteri yapma özgürlüğü verilmesi çağrısı

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinin resmi kurumlarına Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine daha fazla sempati göstermeleri ve gösteri yapma özgürlüğü vermeleri çağrısında bulundu.

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