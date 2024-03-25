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BMGK'da Gazze'deki ateşkes kararı sonrası katil Netanyahu'dan ABD kararı! Terör devleti İsrail durmak bilmiyor

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Giriş Tarihi: 25.03.2024
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BMGK’da Gazze’deki ateşkes kararı sonrası katil Netanyahu’dan ABD kararı! Terör devleti İsrail durmak bilmiyor

Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısına tepki gösterdi. İşgalcilerin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, tasarının onaylanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler bir çöplük." ifadesini kullanırken, aşır sağcı Bakan Smotrich de" Durmayacağız" dedi. Öte yandan katil Netanyahu, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etti.

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısına tepki gösterdi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, tasarının onaylanmasından sonra sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler bir çöplük." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich de karara X üzerinden tepki verdi.

Smotrich, paylaşımında "5.5 ay. Unutmadık! Zafere ve esirlerin geri dönüşüne kadar durmayacağız." dedi.

KATİL NETANYAHU İŞGALCİ İSRAİL HEYETİNİN ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD'nin başkenti Washignton DC'ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu tarafından ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından iptal edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Netanyahu'nun kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyerek, "Refah'a yönelik uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı bir görüşme yapmamıza izin vermek için Washington DC'ye gelmeyecek olmaları bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Netanyahu, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması şartına bağlı olmaksızın Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi kararını veto etmemesi halinde oylama öncesi söz konusu ziyaretin iptal edileceğini açıklamıştı.

BMGK'DE GAZZE'DE RAMAZANDA ACİLEN ATEŞKES SAĞLANMASI TALEP EDİLEN KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

7 Ekim'in ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.

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