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Gazze'de görevli Türk doktor Taner Kamacı A Haber'e konuştu: Ameliyatlarda hasta seçmek zorunda kalıyoruz

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Gazze’de görevli Türk doktor Taner Kamacı A Haber’e konuştu: Ameliyatlarda hasta seçmek zorunda kalıyoruz

Bebek katili İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürürken Türk doktor Taner Kamacı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kamacı televizyonda görülenlerin gerçek olduğunu söylerken, ameliyatlarda hasta seçmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Filistin'de en çok çocukların öldüğünü söylerken, bölgede bulaşıcı hastalıkların çok fazla olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Katil İsrail Filistin'de masumları katletmeye devam ederken Gazze şeridinin güneyinde saldırılar sürüyor. Son olarak bir eve düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

BİR HASTANE SERVİS DIŞI KALDI

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin kuşattığı ve sağlık çalışanlarını ayrılmaya zorladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesi'nin servis dışı kaldığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde yer alan Emel Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının yanı sıra 6 hasta ile bir refakatçinin tahliye edildiği belirtildi.

Gazze'deki Türk doktor Taner Kamacı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"TELEVİZYONLARDAKİLER GERÇEK"

8-9 gündür bölgedeyim. Uluslararası bir yardım derneğinden sağlık ekibi olarak geldik. Bugüne kadar televizyonda izlediklerimiz gerçek. Bu durumu görüyordum ama artık yaşıyorum.

"HASTA SEÇMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Gelen tekipler yanlarında medikal malzeme getirdi. Avrupa ve ABD'den gelen uzman doktorlar var. Sadece acil ameliyatlar yapılıyor. Gazze'de şu an 2 hastane kullanılabiliyor. Ameliyatta hasta seçmek zorunda kalıyoruz.

"EN ÇOK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Aynı anda 50-60 tane hastane geliyor ama 6-7 ameliyat odası var. Alabildiklerimizi alabiliyoruz ama bazıları kalıyor. Burada en çok çocuklar ölüyor. Enkaz altından çıkarılanların çoğunluğu çocuk. Durumları içler acısı.

"BULAŞICI HASTALIK ÇOK FAZLA"

İnsanlar günde bir öğün yiyebiliyorsa şanslı sayılıyor. Gazzeliler şu an kuzeye gidemiyor. Kuzey'de açlıktan ölenler var. Bulaşıcı hastalıklar çok fazla. Temiz su ve hijyen yok. Salgın hastalıklar da çok fazla. Basit antibiyotikle çözülebilecek şeyler ilaç olmadığı için çözülemiyor.

"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARI FİLİSTİNLİLER"

Savaş ve zulüm öyle bir boyuta ulaştı ki burada kimse bunu saymıyor. İnsanlar bunu normalleştirmiş. Bunca sıkıntıya rağmen dünyanın en mutlu insanları Filistinliler. Hepsinin yüzü gülüyor. Herkes elhamdülillah diyor.

Gazze’deki Türk Doktor A Haber’deGazze’deki Türk Doktor A Haber’de GAZZE'DEKİ TÜRK DOKTOR A HABER'DE

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