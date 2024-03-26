Gazze’de görevli Türk doktor Taner Kamacı A Haber’e konuştu: Ameliyatlarda hasta seçmek zorunda kalıyoruz

"BULAŞICI HASTALIK ÇOK FAZLA"

İnsanlar günde bir öğün yiyebiliyorsa şanslı sayılıyor. Gazzeliler şu an kuzeye gidemiyor. Kuzey'de açlıktan ölenler var. Bulaşıcı hastalıklar çok fazla. Temiz su ve hijyen yok. Salgın hastalıklar da çok fazla. Basit antibiyotikle çözülebilecek şeyler ilaç olmadığı için çözülemiyor.

"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARI FİLİSTİNLİLER"

Savaş ve zulüm öyle bir boyuta ulaştı ki burada kimse bunu saymıyor. İnsanlar bunu normalleştirmiş. Bunca sıkıntıya rağmen dünyanın en mutlu insanları Filistinliler. Hepsinin yüzü gülüyor. Herkes elhamdülillah diyor.