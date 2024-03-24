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İnsanlığın utanç kareleri! İşgalci İsrail Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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İnsanlığın utanç kareleri! İşgalci İsrail Şifa Hastanesi’ndeki Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

Terör devleti İşgalci İsrail, zulümlerini aralıksız sürdürüyor. Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ile çevresindeki bazı Filistinlileri yarı çıplak şekilde güneye göç etmeye zorladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup Filistinlinin üstleri çıplak, altlarında ise sadece iç çamaşırları olduğu halde güneye doğru hareket ettikleri görüldü.

İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ile çevresindeki bazı Filistinlileri yarı çıplak şekilde güneye göç etmeye zorladığı ortaya çıktı. Bir Filistinlinin evinin penceresinden çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde bir grup Filistinlinin üstleri çıplak, altlarında ise sadece iç çamaşırları olduğu halde güneye doğru hareket ettikleri görülüyor. Kayıtlarda yarı çıplak Filistinlilerin, tekerlekli sandalyesini iterek engelli kişiye yardım etmesi dikkati çekiyor.

Görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşan Filistinli hukukçu ve akademisyen Rami Abdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi ve çevresinde korkunç katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail ordusunun, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını ve elbiselerini çıkararak göçe zorladığını dile getiren Abdu, İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları çiğneyerek kadınları, erkekleri ve çocukları öldürdüğünü, hastanenin bazı bölümleri ile çevredeki evleri ateşe verdiğini kaydetti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtilmişti.

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