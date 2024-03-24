İnsanlığın utanç kareleri! İşgalci İsrail Şifa Hastanesi’ndeki Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

İsrail ordusunun, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını ve elbiselerini çıkararak göçe zorladığını dile getiren Abdu, İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları çiğneyerek kadınları, erkekleri ve çocukları öldürdüğünü, hastanenin bazı bölümleri ile çevredeki evleri ateşe verdiğini kaydetti.