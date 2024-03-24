Katil İsrail kana doymuyor! İsrail savaş uçakları Gazze’nin Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi

Dünya Gazze'de insani ara beklerken katil İsrail ordusu yine kana doymuyor.

Son olarak sosyal medyaya düşen görüntülerde İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ağır hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıya ilişkin ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.