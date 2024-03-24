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Katil İsrail kana doymuyor! İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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Katil İsrail kana doymuyor! İsrail savaş uçakları Gazze’nin Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi

7 Ekim'den bu yana terör devleti İsrail, mazlum Gazze halkına ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyaya düşen görüntülerde İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ağır hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıya ilişkin ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor.

Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.

Dünya Gazze'de insani ara beklerken katil İsrail ordusu yine kana doymuyor.

Son olarak sosyal medyaya düşen görüntülerde İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ağır hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıya ilişkin ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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