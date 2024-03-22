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Haberler Galeri Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde

Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde

Gazze'de çocuklara karşı savaş yürüten katil İsrail ordusu, yaraladığı Filistinlilere tedavi imkanı bile vermiyor. Katil ordusu, Şifa Hastanesi'ne sığınan 30 bin sivile "Çıkın yoksa vuracağız" tehdidinde bulundu. Ağır hastalar başka hastanelere tahliye ediliyor. Dün hastaneye sığınan 100 kişi katledildi.

Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:59
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Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bine dayandı. Katil İsrail, yaraladığı Filistinlilere hastanede bile rahat vermiyor.
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Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde

SECA'YA EZİYET

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hedefi olan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların tedavi edildiği Şifa Hastanesinde ikinci kez İsrail ordusunun hedefi oldu.

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Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerini hedef alması sonucu yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Küçücük bedeninde oluşan derin yanıkların acısıyla kıvranan küçük çocuğun çığlıkları yürek burkuyor.
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Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde
Şifa Hastanesi'ne kaldırılan minik Seca'nın yanık tedavisi İsrail askerlerinin hastaneye baskın düzenlemesinin ardından yarım kaldı.
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Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde
Seca'nın babası, yanık tedavisi gören çocuğunu İsrail baskını nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldı.