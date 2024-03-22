Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde

SECA'YA EZİYET

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hedefi olan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların tedavi edildiği Şifa Hastanesinde ikinci kez İsrail ordusunun hedefi oldu.