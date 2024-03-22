22 Mart 2024, Cuma
Katil İsrail hastaneye sığınan yaralıları hedef alıyor! 30 bin kadın çocuk soykırım pençesinde
Gazze'de çocuklara karşı savaş yürüten katil İsrail ordusu, yaraladığı Filistinlilere tedavi imkanı bile vermiyor. Katil ordusu, Şifa Hastanesi'ne sığınan 30 bin sivile "Çıkın yoksa vuracağız" tehdidinde bulundu. Ağır hastalar başka hastanelere tahliye ediliyor. Dün hastaneye sığınan 100 kişi katledildi.
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:59
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