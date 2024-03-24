Binlerce İsrailli Tel Aviv sokaklarında! Netanyahu’ya istifa ve erken seçim çağrısı

ESİR TAKASI TALEBİYLE DE GÖSTERİLER YAPILDI

Hükümet karşıtı protestolara eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi üzerindeki Savunma Bakanlığının önünde de İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi. Yüksek sesle Gazze'deki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yapan protestocular, davullar ve düdükler çaldı. "Hepsi hemen eve!", "Hey Joe! Biden, onları kurtarmamıza yardım et", "Yardım!" yazılı dövizler taşıyan ve hükümeti suçlayan sloganlar atan göstericiler, Bakanlığın önünde meşaleler yaktı.

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek Bakanlığın önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle birlikte eylemlerine devam etti.

Meydanda megafonlarla bağıran katılımcılar, "Hükümet yolunu kaybetti", "Hükümetin yaptıklarına inanmıyoruz, biz yaşama inanıyoruz" sloganları attı.

AA muhabirine konuşan bir protestocu, "Bütün esirlerin bir an önce evlerine geri getirilmesini istiyoruz, zamanımız yok. Hepsinin sağ olarak İsrail'e dönmelerini istiyoruz. Bunun için ateşkese ihtiyaç var, aksi halde Gazze'de kalacaklar." dedi.