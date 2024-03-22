The Economist dergisinden dikkat çeken İsrail analizi: Kimse katliamlarına ortak olmak istemiyor
Gazze'de aylardır Müslüman soykırımı yapan İsrail, destekçilerini kaybederek yalnızlaşıyor. Kanada geçtiğimiz günlerde İsrail'e gelecekte silah satışını durduracaklarını açıklamıştı. Katliamın her türlüsünü yaparak dünyanın nefretini kazanan siyonist devletin itibarı da yerle bir oldu. İngiliz The Economist dergisi son kapağında İsrail'in acımasızlığına ortak olmamak, soykırımcı olarak anılmak istemeyen devletlerin desteklerini bir bir çekeceklerini iddia etti. Analizin kapak fotoğrafında ise Netanyahu liderliğindeki ülkenin geleceği hakkında ibret verici bir tasarım kullanılması, oldukça dikkat çekti.
Economist dergisi İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı ele alan bir analiz yayınladı.
İSRAİL VARLIĞININ EN KASVETLİ GİDİŞATI
Yazıda ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının muhtemel olduğu ve sonuçların İsrail içinde bir hesaplaşma getireceği ifade edildi:
Ancak ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması da aynı derecede muhtemel. Bu, İsrail'i 75 yıllık varlığının en kasvetli gidişatında, sonsuz işgal, aşırı sağ siyaset ve tecritle karşı karşıya bırakabilir. Bugün pek çok İsrailli bunu inkar ediyor ama eninde sonunda siyasi bir hesaplaşma gelecek. Bu sadece Filistinlilerin kaderini değil, aynı zamanda İsrail'in önümüzdeki 75 yılda gelişip gelişmeyeceğini de belirleyecek.
Dergi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara rağmen başarısız olduğunu yazdı:
"Bugün İsrail, Hamas kuvvetlerinin belki de yarısını yok etti. Ancak misyonu önemli açılardan başarısız oldu."
"Kimse İsrail'in katliamlarına ortak olmak istemiyor. Tarihte soykırımı destekleyenler olarak anılmaktan korkuyorlar. "
ABD'nin özellikle de Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "kucak açtığını" hatırlatan dergi, İsrail'in bu süreçte müttefiklerini bir bir kaybettiğini ifade etti ve Netanyahu'nun hala Gazze'yi yeniden inşa etme gibi "kurmaca fantezilerinin" olduğunu yazdı.
"GAZZE SADECE BAŞLANGIÇ"
Geçmiş yıllarda İsrail'in içinde bulunduğu savaşlar sonrası sık sık siyasi çalkantılar yaşadığını hatırlatan The Economist, Netanyahu'nun hesap verme gününün geldiği zaman hakkında "Harika olacak" değerlendirmesinde bulundu. Gazze'deki savaşın İsrail propagandalarını yok ettiğini de yazan dergi Filistin kanadının diplomasi kanallarına daha açık olduğunu bildirdi.
Analizin son kısmında Gazze'deki savaşın İsrail'in geleceğini ve siyasi yapısını tamamen değiştireceğini belirten ABD'li dergi haberin son cümlesinde "İsrail'i yeni savaşlar bekliyor, Gazze'deki sadece bir başlangıçtı" ifadesini kullandı.
KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI JOLY, İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA SON VERECEKLERİNİ AÇIKLADI
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada hükümetinin gelecekte İsrail'e silah satışını durduracağını bildirdi.
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI, KANADA'NIN İSRAİL'E SİLAH SATIŞINI DURDURMA KARARINI "TALİHSİZ" OLARAK NİTELEDİ
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durduracağına ilişkin kararını "İsrail'in meşru müdafaa hakkını baltalayan talihsiz bir durum" olarak nitelendirdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kanada hükümetinin bu hamlesini tarihin "sert şekilde" yargılayacağını savunan Katz, Kanada'nın, ülkesinin "Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını baltalayan bir adım atması talihsiz bir durum." dedi.
Katz, Hamas yok edilene ve esirlerin tamamı evlerine dönene kadar savaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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