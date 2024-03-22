The Economist dergisinden dikkat çeken İsrail analizi: Kimse katliamlarına ortak olmak istemiyor

Dergi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara rağmen başarısız olduğunu yazdı:

"Bugün İsrail, Hamas kuvvetlerinin belki de yarısını yok etti. Ancak misyonu önemli açılardan başarısız oldu."

"Kimse İsrail'in katliamlarına ortak olmak istemiyor. Tarihte soykırımı destekleyenler olarak anılmaktan korkuyorlar. "

ABD'nin özellikle de Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "kucak açtığını" hatırlatan dergi, İsrail'in bu süreçte müttefiklerini bir bir kaybettiğini ifade etti ve Netanyahu'nun hala Gazze'yi yeniden inşa etme gibi "kurmaca fantezilerinin" olduğunu yazdı.