22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Galler Prensesi ortaya çıktı! Kötü haberi kendisi verdi| Herkes onu arıyordu meğer kanser tedavisi görüyormuş...

Galler Prensesi ortaya çıktı! Kötü haberi kendisi verdi| Herkes onu arıyordu meğer kanser tedavisi görüyormuş...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
ABONE OL
Galler Prensesi ortaya çıktı! Kötü haberi kendisi verdi| Herkes onu arıyordu meğer kanser tedavisi görüyormuş...

Son dakika haberleri... Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

Son dakika haberleri... İngiliz Kraliyet Ailesi, Prenses Diana'nın ölümünden bu yana en büyük skandalla sarsıldı. İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıkladı.

Tahtın varisi Prens William'ın eşi, sıradaki Kraliçe olarak lanse edilen Galler Prensesi Kate Middeleton 28 Aralık'ta evinden gece yarısı ambulansla alınmış ve o günden bu yana bir daha görülmemişti.

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın X hesabından paylaşılan videoda sağlık durumunu bizzat kendisi anlattı.

Galler Prensesi, ocak ayındaki karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını belirten Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Galler Prensesi, doktorların kendisine önleyici kemoterapi almasını tavsiye ettiklerini ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarında olduğunu ifade etti. Tedavisine başlayabilmek için geçirdiği büyük ameliyattan sonra iyileşmesinin zaman aldığını söyleyen Prenses Kate, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat en önemlisi, (çocukları) George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha da güçleniyorum."

Eşi Prens William'ın yanında olmasını "büyük rahatlık ve güvence kaynağı" olarak tanımlayan Galler Prensesi, "Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket gibi bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor." diye konuştu.

Ailesinin biraz zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Prenses Kate, kanserin ayrıntılarını ise açıklamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA