Galler Prensesi ortaya çıktı! Kötü haberi kendisi verdi| Herkes onu arıyordu meğer kanser tedavisi görüyormuş...

Galler Prensesi, ocak ayındaki karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını belirten Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.