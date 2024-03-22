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İsrail'in 168 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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İsrail’in 168 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 32 bini aştı

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bini aştı.

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