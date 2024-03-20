Avrupa'da grev dalgası büyüyor! Polonya'da çiftçiler yol kapattı
Polonya'da Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları ile Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesini protesto eden çiftçiler, başkent Varşova'ya giriş çıkış güzergahlarını trafiğe kapattı.
Polonya medyasındaki haberlere göre, yaklaşık 70 bin çiftçinin katıldığı geniş çaplı protesto, Tarım Bakanı Czeslaw Siekierski ile çiftçi grupları arasındaki görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından başladı.
Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesi ile AB tarım politikalarına tepki gösteren on binlerce çiftçi, Varşova'ya giden yollar da dahil olmak üzere yaklaşık 600 farklı noktada kurdukları barikatlarla yolların trafiğe kapanmasına neden oldu.
Polonya'da çiftçiler, 6 Mart'ta Varşova'daki Başbakanlık Ofisinin önünde gösteri düzenlemişti.
Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden çiftçiler, AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü savunmuş, Polonya'nın AB'nin "Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini istemişti.
AVRUPA'DA ÇİFTÇİ PROTESTOLARI
Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.
Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.
Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.
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