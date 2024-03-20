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Katil İsrail kana doymadı! Bombalı saldırıda 27 Gazzeli hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Katil İsrail kana doymadı! Bombalı saldırıda 27 Gazzeli hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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