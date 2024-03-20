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İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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İsrail, Batı Şeria’nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Filistinliyi öldürdü.

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