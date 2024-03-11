10 yılda 13 havacılık motoru! TEİ 12 milli ve 1 yerli motoru çalıştı

DÜNYADA SAYILI ÜLKEDE VAR

Kızılelma ile ANKA-3 bizim radara yakalanmayan teknolojik cihazlarımız. Bunların motorları fevkalade önemli. TF6000'nin özelliği düşman uçaksavarlarından kurtulmasıdır. Bunun yanında çok hızlı bir motor olmasıdır. Dünyada çok az devlet bu turbo fan motoru üretimi yapabiliyor. KAAN'ın motoru için de çalışmalar sürüyor. "Bu motoru yapamazsınız" dediler ama biz yaptık ve çalıştırdık.