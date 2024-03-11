10 yılda 13 havacılık motoru! TEİ 12 milli ve 1 yerli motoru çalıştı
TEİ 10 yılda 13 havacılık motoruna imza attı. 10 yıllık sürede 12 milli, 1 yerli toplam 13 motor çalıştırıldı. Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın yerli motoru için yol açıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
Türkiye havacılıkta altın çağını yaşıyor. Son olarak KAAN'ın teker kesmesi Türkiye'yi hem teknolojik olarak hem de göklerde başka bir seviyeye taşıdı. KAAN'ın gökyüzü ile buluşmasından sonra ülkemiz 5. nesil savaş uçağına sahip 5 ülkeden bir oldu. Tüm dünya yaklaşık 1 aydır KAAN'ı manşetlerinden indirmiyor. Her gün bir ülkeden KAAN'ın haberi geliyor.
12 YERLİ 1 MİLLİ MOTOR ÇALIŞTI
Savunma Sanayii bununla kalmıyor çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kendi üretimimiz olan ÇAKIR füzesi SİHA'dan atılırken Atmaca'da tam isabet ile hedefini vurdu. TEİ 10 yıllık sürede 12 milli, 1 yerli toplam 13 motor çalıştırıldı. Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 ilk kez çalıştırıldı. TEİ tarafından geliştirilen motor, KIZILELMA ve ANKA-3 platformlarına güç verecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
ASLANLAR YARIŞIYOR
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Bu motorun sesi Türk milletinin göklerdeki özgürlüğünün Türk gücünün sesidir. Bu ses düşmanlara korku dostlara güven veren bir sestir. TF600 TEİ fabrikasından çıkan en iyi motordur. Burada 13 farklı motor yapıldı. Mahmut Faruk Akşit hocanın aslanları aynı Temel Kotil'in aslanları gibi çalışıyor ve bunlar güzel bir yarış içindeler. Bir uçak yapıyor diğeri motor yapıyor.
DÜNYADA SAYILI ÜLKEDE VAR
Kızılelma ile ANKA-3 bizim radara yakalanmayan teknolojik cihazlarımız. Bunların motorları fevkalade önemli. TF6000'nin özelliği düşman uçaksavarlarından kurtulmasıdır. Bunun yanında çok hızlı bir motor olmasıdır. Dünyada çok az devlet bu turbo fan motoru üretimi yapabiliyor. KAAN'ın motoru için de çalışmalar sürüyor. "Bu motoru yapamazsınız" dediler ama biz yaptık ve çalıştırdık.
KAAN'IN MOTORU İÇİN GİZLİ ÇALIŞMA
Bu motoru çalıştıran Türk mühendislerini kutluyorum. Türk aklını ve inovasyon kuvvetini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bağımsız bir hava kuvvetlerine doğru gidiyoruz. Şu anda KAAn'ın motoru için çalışmalar var ancak bunlar istihbari konular nedeniyle Türk milleti ile paylaşılmıyor. Üzerinde çalışılıyor ve çok yakında o müjdeler gelecek. Gökbey'in motoru Türk, TB'lerin motoru Türk şimdi TF6000 bir çalıştırıldı. ANKA-3 ve Kızılelma'ya takılacak.
İşte Türkiye'nin havacılık motorları
2014'TE YÜKSEK HIZLI HEDEF UÇAK ŞİMŞEK İÇİN TEI-TJ90 TURBOJET İHA MOTORU
2015'TE TEI-PG115 BENZİNLİ İHA MOTORU
2016'DA ANKA İÇİN TEI-PD155 DİZEL İHA MOTORU
2017'DE ANKA SİHA İÇİN TEI-PD170 DİZEL İHA GÖKBEY HELİKOPTERİ İÇİN TEI-TS1200 ÇEKİRDEK MOTORU
2018'DE T70 KARA ŞAHİN HELİKOPTERİ İÇİN T700-TEI-701D
2019'DA KAMİKAZE İHA KARGI İÇİN TEI-PG50 VE TEI-PD222-DT MOTORU
2020'DE ORTA MENZİL GEMİSAVAR FÜZELERİ İÇİN TEI-TJ300 MOTORUNUN YANI SIRA TEI-PD180ST VE TEI-TS1400 MOTORLARI
2021'DE TEI-PD222ST MOTORUNU ÜRETMEYİ BAŞARDI
2024'TE SON OLARAK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARI KIZILELMA VE ANKA-III'E GÜÇ VERECEK TEI-TF6000 MOTORU
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