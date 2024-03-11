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10 yılda 13 havacılık motoru! TEİ 12 milli ve 1 yerli motoru çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 13:05
TEİ 10 yılda 13 havacılık motoruna imza attı. 10 yıllık sürede 12 milli, 1 yerli toplam 13 motor çalıştırıldı. Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın yerli motoru için yol açıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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