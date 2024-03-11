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İsveç NATO’ya resmen katıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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İsveç NATO’ya resmen katıldı

İsveç, NATO’ya resmen katıldı. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda düzenlenen törende, İsveç bayrağı göndere çekildi. 4 Nisan 2023’te resmen NATO üyesi olan Finlandiya’nın ardından İsveç, hükümetlerarası örgütün 32’nci üyesi oldu.

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