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TF6000 motoru ilk kez çalıştırıldı: KIZILELMA ve ANKA-3'e güç verecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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TF6000 motoru ilk kez çalıştırıldı: KIZILELMA ve ANKA-3’e güç verecek

Son dakika haberine göre Türkiye’nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 ilk kez çalıştırıldı. TEI tarafından geliştirilen motor, KIZILELMA ve ANKA-3 platformlarına güç verecek.

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