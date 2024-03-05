Dünya Ankara'yı takip ediyor! Başkan Erdoğan'ın hamleleri İsrail ve Yunan'ı korkuttu: Düşmanlarına diz çöktürecek
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Ankara'ya yapacağı ziyaret dünyada yankı buldu. İsrail basını görüşme ile ilgili detayları yakından takip ederken, Başkan Erdoğan'ın dün akşam Kabine toplantısı sonrası sınır ötesi harekatla ilgili verdiği mesajlar ise Yunan basını tarafından manşetlere taşındı. Yunan basını, Türkiye'nin düşmanlarına diz çöktürecek bir proje içerisinde olduğunu yazdı.
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları Orta Doğu'da çatışmaların daha geniş bir alana yayılacağı şeklinde yorumlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapacağı görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Irak sınırında yeni bir terör operasyonuna ilişkin verdiği sinyal ise Yunan basınına damga vurdu.
GARANTÖR TÜRKİYE
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapacağı ziyarette iki lider soykırımcı İsrail'in son saldırılarını ve Gazze'de ateşkesi görüşürken Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak.
SOYKIRIMCI İSRAİL'İN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Abbas'ın ziyareti İsrail başta olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı. The Jerusalem Post, Erdoğan-Abbas görüşmesini "Türk kaynak, Erdoğan ve Abbas'ın Gazze'ye yardım ulaştırma konusunu görüşeceğini söyledi" şeklinde duyurdu ve Başkan Erdoğan ve Abbas'ın Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki son durumu da görüşeceğine dikkat çekti.
Times of Israel ise Mahmud Abbas ve heyetinin Türkiye'ye düzenleyeceği ziyareti duyururken görüşmede El Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşmanın gündemde olacağına dikkat çekti.
İngiliz Reuters, Erdoğan-Abbas görüşmesini duyururken "İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı sert bir şekilde eleştiren ve soykırımın Dünya Mahkemesi'nde yargılanması yönündeki tedbirlere destek veren Türkiye, defalarca ateşkes çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE DİZ ÇÖKTÜRECEK"
Ankara'daki zirvenin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşma da özellikle Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan Prothema "Erdoğan Kuzey Irak'a askeri operasyon yapacağını duyurdu! Türkiye'nin güney sınırında terör devletine diz çöktüreceğine inananlar için kabus olacak hazırlıklar yaptığını vurguladı" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE SINIRLARINDAN İBARET DEĞİL"
Bir diğer Yunan gazetesi in.gr ise "Erdoğan: Türkiye sınırlarından ibaret değil" başlığını kullanırken Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Ege'den Asya'ya büyük bir coğrafyanın kalbi olduğuna ve Türkiye'nin bu mirasa sırtını dönmeyeceğine yönelik sözlerini vurguladı. In.gr'nin yanı sıra Ethnos gazetesi de Başkan Erdoğan'ın aynı sözlerini vurguladı.
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