Dünya Ankara’yı takip ediyor! Başkan Erdoğan’ın hamleleri İsrail ve Yunan’ı korkuttu: Düşmanlarına diz çöktürecek

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları Orta Doğu'da çatışmaların daha geniş bir alana yayılacağı şeklinde yorumlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapacağı görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Irak sınırında yeni bir terör operasyonuna ilişkin verdiği sinyal ise Yunan basınına damga vurdu.