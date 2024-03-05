Almanya'da rehine krizi! 15 kişi hastanede rehin alındı
Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı 65 yaşındaki bir kişinin15 kişiyi rehin aldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane çevresi güvenlik önlemleriyle kordon altına alındı.
Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı 65 yaşındaki bir kişinin 15 kişiyi rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.
"HASTANENİN ETRAFINDAKİ ALAN KORDON ALTINA ALINDI"
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.
Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.
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