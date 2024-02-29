"Filistin'e özgürlük" isteyerek kendini yakan Bushnell'in vasiyeti ortaya çıktı! Dikkat çeken Filistinli çocuklar detayı

Lawrence, Bushnell'in eylemini önceden planladığına işaret ederek, "Bir vasiyetname hazırlamış ve birikimlerinin Filistinli Çocuklara Yardım Fonuna bağışlanmasını istemiş." dedi.

Gazeteci, ayrıca Bushnell'in kedisine komşusunun bakmasını sağlamaya kadar her şeyi ayarladığını anlattı.