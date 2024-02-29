Rusya ve Ukrayna savaşında barış umudu! Başkan Erdoğan’ın kritik çağrısı dünya medyasında

Kviv Independent 'Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmayı teklif ediyor' başlıklı haberinde 'Hem Moskova hem de Kiev ile yakın bağlarını sürdüren Ankara, kendisini savaşta arabulucu olarak konumlandırmaya çalıştı' yorumuna yer verdi.

CNN YUNANİSTAN: ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİYE ŞANS VERME ÇAĞRISI

CNN Yunanistan 'Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye şans verme çağrısı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Erdoğan'ın 'Savaşı adil ve kalıcı bir barışla sona erdirmek için diplomasi ve diyaloga şans verilmesi gerektiği görüşünü savunuyorum. Bu hedefe ulaşmak için tüm diplomatik kanalların azami ölçüde kullanılması son derece önemlidir' sözleri öne çıkarıldı.

BNN bu gelişmeyi 'Erdoğan, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Türkiye'nin Arabulucu Olmasını Önerdi' başlığı ile duyurdu.

Haberde 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapma teklifi yeni bir gelişme değil. Tarihsel olarak Ankara, bölgesel anlaşmazlıkların çözümüne yönelik diplomatik çabalarda önemli bir rol oynamıştır' denildi.