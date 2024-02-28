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Batı insanlıkta sınıfta kaldı! 'Soykırıma hayır' diyerek kendini yakan ABD askeri Bushnell'i 'anarşist' ilan ettiler
7 Ekim gününden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri katleden İsrail'in soykırımına sayfalarını kapatan Batı medyası yine sınıfta kaldı. Gazze için kendini yakan ABD askeri Bushnell hayatını kaybetti. ABD basını ise "Soykırıma hayır" diyen askeri "anarşist" ilan etti. Öte yandan Bushnell, New York'ta anıldı.