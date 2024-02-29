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Fransa'da skandal! Acil servise kaldırılan yaşlı kadın, hastanenin çöp konteynerinde ölü bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Fransa’da skandal! Acil servise kaldırılan yaşlı kadın, hastanenin çöp konteynerinde ölü bulundu

Fransa'da sağlık hizmetleri, personel eksikliği ve hizmet koşulları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alırken, bir hastanenin acil servisine kaldırılan demans hastası kadının, hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde ölü bulunması tepki topladı.

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