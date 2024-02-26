Son dakika... Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğine onay! 188 milletvekili "evet" oyu kullandı
Son dakika... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Macaristan Ulusal Meclisinde düzenlenen parlamento oturumu sona erdi. Oylama sonucunda Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini resmen onayladı. İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.
Son daika haberi... Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) katılımına ilişkin anlaşmayı onayladı. Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin oylama yapıldı.
İsveç'in NATO'ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.
Böylece Macar Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu.
İsveç yönetimi, Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye bütün ülkelerin onayını almış oldu.
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