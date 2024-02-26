26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika... Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğine onay! 188 milletvekili "evet" oyu kullandı

Son dakika... Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğine onay! 188 milletvekili "evet" oyu kullandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
ABONE OL
Son dakika... Macaristan’dan İsveç’in NATO üyeliğine onay! 188 milletvekili evet oyu kullandı

Son dakika... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Macaristan Ulusal Meclisinde düzenlenen parlamento oturumu sona erdi. Oylama sonucunda Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini resmen onayladı. İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.

Son daika haberi... Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) katılımına ilişkin anlaşmayı onayladı. Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin oylama yapıldı.

İsveç'in NATO'ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.

Böylece Macar Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu.

İsveç yönetimi, Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye bütün ülkelerin onayını almış oldu.

Başkan Erdoğan’dan diplomasi!
TBMM’nin İsveç Kararı Resmi Gazete’de
ABD’den Türkiye’ye teşekkür ve F-16 satışına yeşil ışık

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA