Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İSVEÇ ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dolayısıyla teşekkür etmişti.
Stoltenberg bugün Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç'in katılımının NATO'yu daha güçlü hale getireceğini vurguladı.
İsveç'in üyeliğinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladığını belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a da hızlı imzası için teşekkür ediyorum." dedi.
GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM
Stoltenberg, X sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.
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