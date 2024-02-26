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Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild Ailesi'nin baronu olarak nitelendirilen Lord Jacob Rothschild, hayatını kaybetti. Rothschild ailesinden yapılan açıklamada cenaze töreninin Yahudi geleneklerine uygun şekilde düzenleneceği kaydedildi. Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, katil İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanarak Gazze'de kurulması için Siyonist bir devlet kurması talimatını verdiğini ve parasını ödediğini söyledi. İşte detaylar...

Bugüne kadar sayısız haber ve komplo teorisine konu olan Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında öldü.

DÜNYAYI YÖNETEN 5 AİLEDEN BİRİ DENİYORDU

Rothschildler, dünyayı yöneten beş aileden biri olarak lanse ediliyordu. Ailesi, yaptığı açıklamayla ünlü banker Jacob Rothschild'in öldüğünü duyurdu.

YAHUDİ GELENEKLERİNE UYGUN DEFNEDİLECEK

İngiltere'nin resmi haber ajansına açıklama gönderen aile, 'Baron' olarak tanınan Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceğini bildirdi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Aile açıklamasında, "Babamız Jacob pek çok insanın hayatında önemli bir yere sahipti - üstün başarılı bir finansçı, sanat ve kültür şampiyonu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail ve Yahudi kültüründeki hayır işlerinin tutkulu bir destekçisi, hevesli bir çevreci ve çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbabaydı" denildi.

KATİL İSRAİL'İ KURDUK İTİRAFI

Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, katil İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanmıştı. Lord Jacob Rothschild röportajda, "Balfour Deklarasyonu" olarak bilinen 2 Kasım 1917'de dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un o dönem için siyonistlerin önemli figürlerinden olan Walter Rothschild'e yazdığı bir mektuptan alıntılar yapmıştı.

3 BİN YILLIK PLAN

Jacob Rothschild, 'Balfour Deklarasyonu'nu "Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri" olarak nitelendirirken "Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü" söylemişti.

Röportaj, Rothschild Ailesi'nin Filistin topraklarının işgal edilerek Siyonist devletin kurulmasına İngiliz İmparatorluğunun nasıl ikna edildiğine dair barındırdığı çarpıcı ifadeleriyle kayıtlara geçmişti.

FİLİSTİN'İN İŞGALİNİN YOLUNU AÇAN MEKTUP

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild'e 2 Kasım 1917'de gönderdiği mektupta, "Majestelerinin hükümeti, Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır." cümleleriyle İsrail'in kurulmasına İngiltere'nin vereceği desteği açıkça ifade etmişti.

SİYONİSTLERİN BAŞI BARON

Soykırımcı terör devleti İsrail, günlerdir Gazze'yi abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline getirdi. Çocuk, kadıni yaşlı demeden binlerce kişi katletti. Tüm bu yaşananların gölgesinde dünyanın en karanlık ailesi olarak bilinen Rothschild ailesinin bir numaralı ismi Jacob Rothschild'un 2017 yılında verdiği röportaj geçtiğimiz aylarda yeniden gündem olmuştu.

2017 yılında yayınlanan videoda Jacob Rothschild verdiği röportajda Gazze'de kurulması için Siyonist bir devlet kurması talimatını verdiğini ve parasını ödediğini söylüyor.

Rothschild ailesi için çalışan isim A Haber’e konuştu ROTHSCHİLD AİLESİ İÇİN ÇALIŞAN İSİM A HABER'E KONUŞTU

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