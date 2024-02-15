Gazzeli gazeteci Dahduh'dan Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği'ne ziyaret! "Türkiye büyük bir sorumluluk hissediyor"

NE OLMUŞTU?

Yirmi yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Dahduh, ekim ayından bu yana Al Jazeera'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarını haberleştiren yüzü olmuş ve aynı zamanda, İsrail'in ailesinden birçok kişiyi öldürmesine rağmen haber yapmaya devam etmesiyle Gazze'nin sembolü haline gelmişti.

Kendisi de gazeteci olan 27 yaşındaki oğlu Hamza, geçtiğimiz ay Refah'ta bir görevden dönerken meslektaşı Mustafa Süreyya ile birlikte İsrail saldırısında öldürülmüştü.