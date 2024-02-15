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ABD bir öyle bir böyle! İşgalci İsrail'e 'Refah uyarısı! Katliama destek vermeye devam edecekler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2024
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ABD bir öyle bir böyle! İşgalci İsrail’e ’Refah uyarısı! Katliama destek vermeye devam edecekler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in "güvenilir ve uygulanabilir" bir plan olmadan Refah'a saldırmasını istemediklerini, bu konuda İsrailli muhataplarıyla yakın diyalog halinde olduklarını belirtti.

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