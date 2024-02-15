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Soykırımcı İsrail'in sivil katliamı bitmiyor! Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Soykırımcı İsrail’in sivil katliamı bitmiyor! Nasır Hastanesi’nin doğum servisine baskın

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, soykırımcı ordusu bu sefer de, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenledi. Katiller baskında 2 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Soykırımcı İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenlediği ve 2 ambulansı kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

KATİL ORDUSU YENİ DOĞMUŞ BEBEKLERİ HEDEF ALDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 gündür İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Nasır Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada, katil İsrail askerlerinin Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenlediği ve burada arama yaptığı ifade edildi.

AMBULANSLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİLER

Katil İsrail ordusunun, hastanedeki 2 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesi'ni "kışlaya çevirmeye" çalıştığı, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiği belirtilmişti.

Soykırımcı İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.

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